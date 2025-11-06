information fournie par Reuters • 06/11/2025 à 16:52

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Acadia Pharmaceuticals, Applovin, Centuri

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Acadia Pharmaceuticals, Applovin et Centur.

FAITS MARQUANTS

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : RBC réduit le prix cible de 34 $ à 32 $

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler relève le cours cible de 740 $ à 800 $

* Centuri Holdings Inc CTRI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 20 à 22 dollars

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 165 $ contre 160 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 420 $ contre 370 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Barclays réduit son objectif de cours de 20 à 17 dollars

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Needham augmente le prix cible de 28 $ à 29 $

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : RBC réduit le prix cible de 34 $ à 32 $

* Acm Research Inc ACMR.O : Benchmark augmente le prix cible de 38 $ à 45 $

* Acv Auctions Inc ACVA.N : BofA Global Research ramène le cours de l'action d'achat à

sous-performance

* Acv Auctions Inc ACVA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 16,5 $ à 6 $

* Acv Auctions Inc ACVA.N : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 11 $ contre 18 $

* Acv Auctions Inc ACVA.N : Needham réduit le prix cible à 9$ de 14

* Acv Auctions Inc ACVA.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 11 $ de 20

* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : JP Morgan augmente le prix cible de 17 $ à 20 $

* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : TD Cowen relève le cours cible de 18 $ à 22 $

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Susquehanna relève l'objectif de cours à 190 $ contre 120

$ auparavant

* AES Corp AES.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 16$ contre 15

* Agilon Health AGL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 2 $ contre 1

* Agilon Health, Inc. AGL.N : Barclays réduit le prix cible à 1 $ de 1,5

* Air Products APD.N : Mizuho réduit le prix cible à 300 $ de 325

* Aka Brands Holding Corp AKA.N : Jefferies relève le cours cible de 9 à 11 dollars

* Alight Inc ALIT.N : UBS ramène l'objectif de cours à 4$ contre 6,5

* Alight Inc ALIT.N : Wedbush réduit le prix cible à 5 $ contre 7 $

* Allstate Corp ALL.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 260 $ contre 254 $

* Alpha and Omega Semiconductor Ltd AOSL.O : Benchmark ramène l'objectif de cours à 25 $ contre 32 $

* Alpha and Omega Semiconductor Ltd AOSL.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 24 $ contre 29 $

* American Financial Group Inc AFG.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 130 à 139 dollars

* American Homes 4 Rent AMH.N : Jefferies réduit le prix cible à 42 $ contre 45 $

* Amplitude Inc AMPL.O : Baird réduit le cours cible à 14 $ contre 16 $

* Andersons Inc ANDE.O : BMO augmente le cours cible de 45 $ à 50 $

* Angi Inc ANGI.O : JP Morgan réduit le cours cible à 14 $ contre 19 $

* Angi Inc ANGI.O : Truist Securities abaisse le cours cible à 23 $, contre 28 $ auparavant

* Anika Therapeutics Inc ANIK.O : Barrington Research augmente l'objectif de cours à 16$ contre 15

* Apollo APO.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 155 $ contre 150 $

* Applovin APP.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 730 $ contre 705 $

* Applovin Corp APP.O : Benchmark relève le cours cible de 640 à 700 dollars

* Applovin Corp APP.O : BTIG relève le cours cible de 693 à 705 dollars

* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève le cours cible à 800 $ contre 760 $ auparavant

* Applovin Corp APP.O : JP Morgan relève le cours cible de 425 à 650 dollars

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler relève le cours cible de 740 $ à 800 $

* Applovin Corp APP.O : RBC relève le cours cible de 700 à 750 dollars

* Applovin Corp APP.O : UBS relève le cours cible de 810 à 840 dollars

* Applovin Corp APP.O : Wedbush relève le cours cible de 745 $ à 800 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 76 $ contre 87 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 85$ contre 90

* Arcbest Corp ARCB.O : UBS réduit le prix cible de 80 $ à 77 $

* Arcbest Corporation ARCB.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 74$ contre 80

* ARM Holdings Plc ARM.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 180 $ contre 175

* ARM Holdings Plc ARM.O : UBS ramène le cours cible à 195 dollars, contre 200 dollars auparavant

* Array Digital Infrastructure, Inc. AD.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 62 $ contre 82 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : Jefferies relève son objectif de cours à 11$ contre 10

* Array Technologies Inc ARRY.O : TD Cowen relève le cours cible à 10 $, contre 8 $ auparavant

* Arvinas ARVN.O : Barclays relève le cours cible de 15 à 16 dollars

* Arvinas, Inc. ARVN.O : Wells Fargo ramène l'objectif de cours de 16 à 15 dollars

* Assurant Inc AIZ.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 252 $ contre 248 $

* Assurant Inc AIZ.N : Truist Securities augmente le prix cible à 265 $ contre 255 $

* Avient Corp AVNT.N : Baird réduit le prix cible à 34 $ contre 37 $

* Avient Corporation AVNT.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 41 $ à 37 $

* Axon Enterprise, Inc. AXON.O : Barclays réduit le prix cible de 861 $ à 702 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Mizuho augmente le prix cible de 200 $ à 202 $

* Ball Corp BALL.N : Jefferies réduit le prix cible à 64$ de 66

* Bank of America BAC.N : TD Cowen relève le cours cible de 61 $ à 64 $

* Bentley Systems Inc BSY.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 51 $ contre 56 $

* Bentley Systems Inc BSY.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 60 $ contre 63 $

* Biogen BIIB.O : Stifel passe de "hold" à "buy"; l'objectif de cours passe de 144 $ à 202 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : Bernstein réduit le prix cible à 9 $ de 34 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : Bernstein ramène le prix cible de "surperformance" à "marché"

* Biohaven Ltd BHVN.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 15 $ de 29

* Biohaven Ltd BHVN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 25 $, contre 63 $ auparavant

* Biohaven Ltd BHVN.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 15 $, contre 50 $ auparavant

* Biohaven Ltd BHVN.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 75 $ à 30 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 15 $ de 29

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Stifel ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Stifel réduit le prix cible de 73 $ à 61 $

* Biontech SE BNTX.O : UBS relève le cours cible de 115 à 117 dollars

* BioTechne Corp TECH.O : UBS relève le cours cible de 65 $ à 70 $

* BioTechne Corporation TECH.O : Wells Fargo relève le cours cible de 59 $ à 70 $

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 107 $ contre 115 $

* Boise Cascade Co BCC.N : Truist Securities réduit le prix cible à 88 $ contre 96 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : JP Morgan augmente le prix cible à 282 $ contre 276 $

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 53 à 70 dollars

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 273 $ contre 292 $

* Bumble Inc BMBL.O : Jefferies ramène le cours cible de 6,5 $ à 5 $

* Bumble Inc BMBL.O : RBC réduit le prix cible de "surperformer" à "performer" dans le secteur

* Bumble Inc. BMBL.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 7 $ à 5,5

* Bunge BG.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Bunge BG.N : Barclays relève l'objectif de cours de 105 à 120 dollars

* Cabot CBT.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 65 $ contre 88 $

* Cadre Holdings Inc CDRE.N : B. Riley relève le cours cible à 62 $, contre 50 $ auparavant

* Cadre Holdings Inc CDRE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $, contre 44 $ auparavant

* California Resources Corp. CRC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 68 $ contre 66 $

* Carlyle Secured Lending, Inc. CGBD.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 14 $ contre 15 $

* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan passe de neutra à sous-pondéré

* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 30$ contre 50

* Cencora COR.N : Baird augmente le prix cible de 355 $ à 395 $

* Cencora COR.N : Citigroup relève le cours cible de 355 $ à 405 $

* Cencora COR.N : Leerink Partners relève le cours cible de 361 $ à 410 $

* Cencora COR.N : Mizuho relève le cours cible de 340 $ à 380 $

* Centrus Energy Corp LEU.A : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 285 à 340 dollars

* Centuri Holdings Inc CTRI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 20 à 22 dollars

* CF Industries Holdings Inc CF.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 92 $ contre 100 $ auparavant

* CF Industries Holdings Inc CF.N : UBS réduit le prix cible à 91 $ contre 96 $

* Champion Homes Inc SKY.N : RBC augmente le prix cible de 85 $ à 91 $

* Champion Homes Inc SKY.N : RBC relève le cours de l'action à "surperformer" de "performer" à "performer"

* Champion Homes, Inc. SKY.N : Barclays augmente le prix cible de 74 $ à 79 $

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Baird augmente le prix cible de 178 $ à 199 $

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Baird relève la note à surperformance

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Jefferies relève l'objectif à 200 $, contre 195 $

auparavant

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : JP Morgan relève l'objectif de 160 $ à 165 $

* Charles River Labs CRL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 210 $ contre 195 $ auparavant

* Chicago Atlantic Real Estate Finance REFI.O : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 14 $ contre

16 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Jefferies augmente le prix cible de 17 $ à 19 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 30 $ de 35

* Chime Financial Inc CHYM.O : UBS réduit le prix cible à 24 $ de 37

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan augmente le prix cible de 99 $ à 102 $

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 37 $ contre 38 $

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : JP Morgan réduit le prix cible à 26 $ contre 28 $

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : UBS réduit le prix cible à 30$ contre 35

* Clearwater Analytics Holdings, Inc. CWAN.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 27 $ contre 32 $

* Coherent Corp COHR.N : B. Riley augmente le prix cible de 85 $ à 113 $

* Coherent Corp COHR.N : Benchmark augmente le prix cible à 170 $ de 110 $

* Coherent Corp COHR.N : Jefferies relève le cours cible de 110 à 160 dollars

* Coherent Corp COHR.N : JP Morgan augmente le prix cible de 127,00 $ à 180,00 $

* Coherent Corp COHR.N : Needham augmente le prix cible de 135 $ à 190 $

* Coherent Corp COHR.N : Northland Capital abaisse la note de performance du marché

* Coherent Corp COHR.N : Raymond James augmente le prix cible de 132 $ à 180 $

* Coherent Corp COHR.N : Rosenblatt Securities augmente le prix cible de 150 $ à 220 $

* Coherent Corp COHR.N : Stifel augmente le prix cible de 140 à 168 $

* Coherent Corp COHR.N : Susquehanna relève le cours cible de 150 $ à 160 $

* Commercial Metals Company CMC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 64 $ à 68 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : UBS relève le cours cible de 14 à 16 dollars

* Conmed Corp CNMD.N : Jefferies réduit le prix cible à 51 $ contre 57 $

* Conmed Corp CNMD.N : JP Morgan réduit le prix cible à 52 $ contre 58 $

* Conmed Corp CNMD.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 55 $ contre 68 $

* Conmed Corporation CNMD.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 47 $ contre 57 $

* Consensus Cloud Solutions Inc CCSI.O : Wedbush augmente le prix cible à 35$ de 26

* Context Therapeutics Inc. CNTX.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 4 à 5 dollars

* Corpay Inc CPAY.N : Jefferies relève le prix cible de 300 $ à 320 $

* Corpay Inc CPAY.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 400 à 350 dollars

* Corpay Inc CPAY.N : Raymond James réduit le prix cible à 347 $ contre 392 $

* Corpay Inc CPAY.N : Raymond James réduit le prix cible de 392 $ à 347 $

* Corpay Inc CPAY.N : UBS réduit le prix cible à 315$ contre 340

* Corsair Gaming, Inc. CRSR.O : Barclays réduit le prix cible à 9$ de 12

* Corteva CTVA.N : Citigroup augmente le prix cible de 67 $ à 68 $

* Corteva CTVA.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 85 $ contre 90 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan ramène le cours cible à 1025 $ contre 1050 $

* Coupang Inc CPNG.N : Mizuho relève le cours cible de 30 à 32 dollars

* Cs Disco Inc LAW.N : Needham relève le cours cible de 8 à 10 dollars

* Csw Industrials Inc CSW.N : Truist Securities réduit le cours cible à 271 $ contre 276 $

* Cvrx Inc CVRX.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 9 $ à 11 $

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : RBC relève le cours cible de 5 $ à 6 $

* Dianthus Therapeutics DNTH.O : Oppenheimer relève le cours cible de 60 $ à 62 $

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Wedbush augmente le prix cible de 44 $ à 46 $

* Diebold Nixdorf Inc DBD.N : Wedbush relève l'objectif de cours à 80 $ contre 70 $ auparavant

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Barclays relève l'objectif de cours à 49 $ contre 40 $

auparavant

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : BofA Global Research relève le prix cible de sous-performance à

achat

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 34 $ à 60 $

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : UBS relève l'objectif de cours à 48$ contre 40

* Dine Brands Global DIN.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 26 $ contre 29 $

* Dine Brands Global Inc DIN.N : Piper Sandler relève le prix cible de 26 à 28 dollars

* Doordash DASH.O : Benchmark ramène l'objectif de cours à 315 $ contre 320 $

* Doordash DASH.O : Bernstein réduit le prix cible à 285 $ contre 310 $

* Doordash DASH.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 305 $ contre 325 $

* Doordash DASH.O : Citizens réduit son objectif de cours à 285 $ contre 335 $

* Doordash DASH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 300 $ contre 325

* Doordash DASH.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 305 $ à 288 $

* Doordash DASH.O : RBC réduit le prix cible de 300 $ à 270 $

* Doordash DASH.O : Stifel réduit le prix cible à 253 $ contre 255 $

* Doordash DASH.O : Truist Securities réduit le prix cible à 330 $ de 340

* Doordash DASH.O : UBS réduit le prix cible à 241 $ contre 316 $

* Doordash DASH.O : Wedbush réduit le prix cible à 260 $ contre 280 $

* Doordash, Inc. DASH.O : Barclays réduit le prix cible à 238 $ de 272 $

* Doordash, Inc. DASH.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 350 $ à 280 $

* Doordash, Inc. DASH.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 239 $ de 301

* Douglas Emmett Inc DEI.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 19 $ à 14 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à neutre

* Duolingo Inc DUOL.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 370 $ à 301 $

* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 300 $ contre 465

* Duolingo Inc DUOL.O : Keybanc réduit le prix cible de surpondération à pondération sectorielle

* Duolingo Inc DUOL.O : Needham réduit le prix cible de 460 $ à 300 $

* Duolingo Inc DUOL.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 600 $ à 300 $

* Duolingo, Inc. DUOL.O : Barclays réduit le prix cible de 390 $ à 230 $

* Duolingo, Inc. DUOL.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 239 $ à 185 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 84 $ contre 86 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 73 $ à 63 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : RBC réduit le prix cible à 75 $ de 85

* Dutch Bros Inc. BROS.N : Barclays augmente le prix cible à 72$ de 65

* Dynatrace Inc DT.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 60 $ contre 65

* Dynatrace Inc DT.N : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 60$ contre 70

* Dynatrace Inc DT.N : UBS réduit le prix cible à 50 $ de 55

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : RBC relève le cours cible de 23 à 30 dollars

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 25 $ contre 24 $ auparavant

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : UBS relève l'objectif de cours de 25 à 27 dollars

* Elf Beauty Inc ELF.N : B. Riley ramène le cours cible à 130 $, contre 160 $ auparavant

* Elf Beauty Inc ELF.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 130$ contre 160

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies réduit l'objectif de prix à 120$ contre 150

* Elf Beauty Inc ELF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 137 $ contre 168 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours à 100$ contre 150

* Elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler réduit le prix cible à neutre de surpondéré

* Elf Beauty Inc ELF.N : Raymond James réduit l'objectif de cours à 135$ contre 165

* Elf Beauty Inc ELF.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 110$ contre 145

* Elf Beauty Inc ELF.N : UBS réduit le prix cible à 105 $ de 150

* Eli Lilly LLY.N : BMO relève le cours cible de 930 $ à 1 100 $

* Emerson EMR.N : RBC réduit le prix cible de 155 $ à 153 $

* Emerson Electric Co. EMR.N : Barclays augmente le prix cible à 135 $ de 127 $

* Encore Capital Group Inc ECPG.O : Truist Securities relève le cours cible de 57 à 59 dollars

* Energy Recovery Inc ERII.O : B. Riley relève le cours cible à 16 $ contre 14 $ (not réduit le

cours cible à 14 $ contre 16 $) (corrigé)

* Enovix Corp. ENVX.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 26 $ à 24 $

* Eversource Energy ES.N : BMO réduit le prix cible de 79 $ à 77 $

* Eversource Energy ES.N : UBS réduit le prix cible à neutre de acheter

* Everus Construction Group Inc ECG.N : Oppenheimer augmente le prix cible de 90 $ à 105 $

* Evolus Inc EOLS.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 20$ contre 19

* Exelixis Inc EXEL.O : UBS relève le cours cible de 35 à 40 dollars

* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : Stifel relève le PT à 130 $ contre 114 $

* fair Isaac Corp FICO.N : BMO réduit le prix cible de 2300 $ à 2200 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : Jefferies réduit le prix cible à 2100 $ contre 2150 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : JP Morgan augmente le prix cible à 1 825 $ contre 1 750 $

* Fastly Inc FSLY.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 7 $ contre 6 $ auparavant

* Fastly Inc FSLY.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours à 10$ contre 7,50

* Fastly Inc FSLY.N : RBC augmente l'objectif de cours à 9$ contre 7

* Figma Inc FIG.N : JP Morgan réduit le cours cible à 60 $ contre 65 $

* Figma Inc FIG.N : Piper Sandler abaisse le cours cible à 70 $, contre 85 $ auparavant

* Fis FIS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 80 $, contre 85 $ auparavant

* Fis FIS.N : Raymond James réduit le prix cible de 88 $ à 82 $

* Fis FIS.N : RBC réduit le prix cible de 93 $ à 86 $

* Fis FIS.N : Susquehanna réduit le prix cible à 69$ de 77

* Fis FIS.N : UBS relève le cours cible à 83 $ contre 82 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Bernstein ramène l'objectif de cours à 76 $ contre 79 $ auparavant

* Fortinet Inc FTNT.O : Citigroup réduit le prix cible de 85 $ à 83 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Jefferies réduit le prix cible à 80 $ de 85

* Fortinet Inc FTNT.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 85 $ (87 $)

* Fortinet Inc FTNT.O : Mizuho réduit son objectif de cours à 72$ contre 75

* Fortinet Inc FTNT.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 85 $ de 90

* Fortinet Inc FTNT.O : RBC réduit le prix cible à 85 $ de 95

* Fortinet Inc FTNT.O : TD Cowen réduit le prix cible à 100 $ de 105

* Fortinet Inc FTNT.O : UBS réduit le prix cible à 80 $ de 90

* Fortinet Inc FTNT.O : Wedbush réduit le prix cible à 90 $ de 100

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Barclays réduit le prix cible à 88 $ de 90

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Truist Securities augmente le prix cible de 7 $ à 12 $

* Freshworks Inc FRSH.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible à 19 $ contre 23 $

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Stifel fixe l'objectif de cours à 20

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat

* Gaming and Leisure Properties Inc GLPI.O : Jefferies relève le prix cible de 59 $ à 61 $

* Gartner IT.N : BMO réduit le prix cible de 272 $ à 254 $

* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : UBS réduit l'objectif de cours à 29 $ contre 30

* Goodrx Holdings Inc GDRX.O : Mizuho réduit le prix cible à 4 $ contre 5

* Grand Canyon Education Inc LOPE.O : BMO réduit le prix cible à 221 $ de 245 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : UBS réduit le prix cible à 19$ de 20

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 18$ contre 20

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 220 $, contre 226 $

auparavant

* GXO Logistics Inc GXO.N : Deutsche Bank relève le prix cible à 64 $, contre 52 $ auparavant

* GXO Logistics Inc GXO.N : Deutsche Bank relève le prix cible à 64 $ contre 52 $ GXO Logistics Inc

* GxO Logistics Inc GXO.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 65 $ à 68 $

* Gxo Logistics Inc GXO.N : JP Morgan relève le prix cible de 66 à 67 dollars

* Gxo Logistics Inc GXO.N : Susquehanna relève le prix cible à 64 $ contre 58 $

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : KBW relève le cours cible de 150 $ à 158 $

* Harmony Biosciences HRMY.O : Mizuho relève le cours cible de 36 $ à 39 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : JP Morgan relève le cours cible de 370 à 420 dollars

* Hecla Mining Co. HL.N : H.C. Wainwright relève le cours cible de 12,5 à 16,5 dollars

* Hertz Global Holdings HTZ.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 5,65 $ de 4

* HF Sinclair Corp DINO.N : Mizuho relève le cours cible de 60 $ à 62 $

* Hinge Health Inc HNGE.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 63 $ contre 62 $

* Home Depot Inc HD.N : Citigroup réduit le prix cible à 422 $ contre 433 $

* Honest Company Inc HNST.O : B. Riley ramène le cours cible à 4 $, contre 7,5 $ auparavant

* Honest Company Inc HNST.O : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 3$ de 6

* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : Stifel augmente le prix cible de 18,5 $ à 18,75 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 602 $ contre 606 $

* Hubspot Inc HUBS.N : BMO réduit le prix cible à 465 $, contre 550 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 515 $ contre 640 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Canaccord Genuity réduit l'objectif de prix à 600$ contre 700

* Hubspot Inc HUBS.N : Jefferies réduit le prix cible à 560 $, contre 650 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 650 $ contre 675 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Mizuho réduit le prix cible à 550 $ contre 700 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Needham réduit le prix cible à 700 $, contre 900 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler abaisse le prix cible à 590 $, contre 675 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible à 525 $ contre 655 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible de 655 $ à 525 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Stifel réduit le prix cible à 550 $ de 600

* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen réduit le prix cible à 520 $ de 600

* Hubspot Inc HUBS.N : UBS réduit le prix cible de 700 à 600 dollars

* Hubspot, Inc. HUBS.N : Barclays réduit le prix cible de 675 $ à 575 $

* Hubspot, Inc. HUBS.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 550 $, contre 750 $ auparavant

* Hubspot, Inc. HUBS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 685 $ à 600 $

* Humana HUM.N : Jefferies réduit le prix cible à 253 $ contre 256 $

* Humana HUM.N : Leerink Partners réduit le prix cible à 267 $ contre 273 $

* Humana HUM.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 272 $ à 265 $

* Ingredion Inc. INGR.N : Barclays réduit le prix cible à 124 $ contre 168 $

* Ingredion Inc. INGR.N : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de pondération

* Inspired Entertainment Inc INSE.O : Truist Securities augmente l'objectif à 12$ de 11

* Installed Building Products IBP.N : Deutsche Bank relève l'objectif à 238 $ contre 203 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Truist Securities réduit l'objectif à 210 $ au lieu de 230

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : UBS augmente le prix cible de 66 $ à 68 $

* Invitation Homes Inc INVH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 33 $

* Ionq Inc IONQ.N : D.A.Davidson augmente le cours cible de 35 à 55 dollars

* Ionq Inc IONQ.N : Rosenblatt Securities augmente le prix cible de 70 $ à 100 $

* Iron Mountain Inc IRM.N : JP Morgan relève le cours cible de 100 $ à 111 $

* Jack Henry & Associates, Inc. JKHY.O : Wells Fargo relève l'objectif à 164 $ contre 161 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC relève l'objectif de cours à 155 $ contre 151 $

* Kennametal Inc KMT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 22,5 $ à 28 $

* KennedyWilson Holdings Inc KW.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 11 $ contre 13 $

* Keros Therapeutics Inc KROS.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 16$ contre 15

* Klaviyo Inc KVYO.N : Baird relève le cours cible de 39 à 40 dollars

* Klaviyo Inc KVYO.N : Jefferies relève le prix cible à 35 $, contre 32 $ auparavant

* Klaviyo Inc KVYO.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours à 45$ contre 50

* Klaviyo Inc KVYO.N : Stifel réduit le prix cible à 40 $ contre 42 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Stifel augmente le prix cible à 48$ de 47

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : BTIG relève l'objectif de cours de 80 à 95

dollars

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 40$ contre 45

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 28 $, contre 30 $ auparavant

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : Susquehanna réduit le prix cible de 40 à 35 dollars

* Lantronix Inc LTRX.O : Needham augmente le prix cible de 5,5 $ à 7,5 $

* Legalzoom.Com Inc LZ.O : Jefferies relève le prix cible de 13 à 15 dollars

* Legalzoom.Com, Inc. LZ.O : Barclays augmente le prix cible à 12$ de 10

* Liberty Energy Inc LBRT.N : TD Cowen relève le cours cible de 10 $ à 15 $

* Liberty Media FWONA.O : TD Cowen relève le cours cible de 106 $ à 107 $

* Liberty Media FWONK.O : Susquehanna ramène le cours cible de 121 à 119 dollars

* Liberty Media FWONK.O : TD Cowen relève le prix cible de 117 à 118 dollars

* Liberty Media FWONK.O : Wells Fargo relève le cours cible de 86 à 94 dollars

* Lineage Inc LINE.O : Mizuho ramène le cours cible à 40 $, contre 44 $ auparavant

* Lineage Inc LINE.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 41 $ de 55

* Lineage Inc LINE.O : Piper Sandler réduit le prix cible à neutre de surpondéré

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 175 $ à

170 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 250 $ contre 266 $ auparavant

* LP Building Solutions LPX.N : RBC réduit le cours cible de 114 $ à 104 $

* LP Building Solutions LPX.N : TD Cowen ramène le cours cible à 91 $, contre 97 $ auparavant

* LP Building Solutions LPX.N : Truist Securities réduit le prix cible à 102 $ de 105

* Lucid Group Inc LCID.O : TD Cowen ramène le cours cible à 19 $, contre 22 $ auparavant

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Barclays relève le cours cible à 181 $ contre 165 $

* Lyft Inc LYFT.O : Benchmark relève le cours cible de 26 à 30 dollars

* Lyft Inc LYFT.O : BMO relève le cours cible de 20 à 23 dollars

* Lyft Inc LYFT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 19 $ contre 14 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 22 $ contre 16 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : RBC relève l'objectif de cours à 27 $, contre 21 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : TD Cowen relève le cours cible à 32 $, contre 30 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Wedbush relève le cours cible à 20 $, contre 17 $ auparavant

* Lyft, Inc LYFT.O : Oppenheimer relève le cours cible à 26 $, contre 24 $ auparavant

* Lyft, Inc. LYFT.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 20 $, contre 16 $ auparavant

* Magnite Inc MGNI.O : B. Riley réduit le prix cible à 25 $ de 28,5

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 83$ contre 101

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 620 $ à 610 $

* McDonald's MCD.N : Citigroup réduit le prix cible de 375 $ à 371 $

* McDonald's MCD.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 355 à 357 dollars

* McDonald's Corp. MCD.N : Barclays réduit le prix cible à 358 $ contre 362 $

* McDonald's Corporation MCD.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 340 $ à 345 $

* McKesson Corp MCK.N : Baird relève le cours cible de 873 à 927 dollars

* McKesson Corp MCK.N : Citigroup augmente le prix cible de 860 $ à 975 $

* McKesson Corp MCK.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 965 $, contre 850 $ auparavant

* McKesson Corp MCK.N : TD Cowen augmente le prix cible de 864 $ à 1000 $

* McKesson Corp MCK.N : UBS relève le prix cible de 920 $ à 980 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : JP Morgan relève le cours cible à 72 $ contre 68 $

* Metlife Inc MET.N : UBS réduit le prix cible à 95 $ contre 96 $

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : KBW relève le cours cible de 43 à 44 dollars

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 50 $ à 55

$

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 46 $

* Mongodb Inc MDB.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 400 $ contre 325 $ auparavant

* Montrose Environmental Group Inc MEG.N : Needham relève le cours cible de 31 $ à 32 $

* Moonlake Immunotherapeutics MLTX.O : Oppenheimer relève le cours cible de 25 $ à 30 $

* Mosaic Co MOS.N : BMO ramène le cours cible de 48 $ à 43 $

* Mosaic Co MOS.N : La Banque CIBC réduit le cours cible de 34 $ à 32 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : Mizuho augmente le prix cible de 29 $ à 30 $

* Myr Group Inc MYRG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 230 $ contre 221 $

* National Vision Holdings Inc EYE.O : UBS relève le cours cible de 30 à 32 dollars

* New York Times Co NYT.N : Barclays relève le cours cible de 52 à 55 dollars

* New York Times Co NYT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 70 à 71 dollars

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : TD Cowen réduit le cours cible à 28 $ contre 33 $

* Nutrien Ltd NTR.N : UBS réduit le prix cible à 58 $ contre 63 $

* Odp Corp ODP.O : UBS augmente le prix cible de 19 $ à 28 $

* OI Glass Inc OI.N : RBC augmente le prix cible de 17 $ à 18 $

* OI Glass, Inc. OI.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 14 $ à 15 $

* Omniab Inc OABI.O : Benchmark ramène l'objectif de cours à 4 $, contre 6 $ auparavant

* ON Holding AG ONON.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 55$ contre 65

* ONEOK Inc OKE.N : Argus Research relève le prix cible de "hold" à "buy

* Openlane Inc KAR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 29 $ contre 28 $ auparavant

* Openlane Inc KAR.N : JP Morgan relève le prix cible de 28,00 $ à 29,00 $

* Oshkosh Corp OSK.N : UBS relève l'objectif de cours à 165 $ contre 164 $

* Owens Corning OC.N : Jefferies réduit le prix cible à 163 $ de 180 $

* Owens Corning OC.N : Truist Securities abaisse le cours cible à 120 $, contre 135 $ auparavant

* Owens Corning OC.N : UBS réduit le prix cible à 179 $ contre 210 $

* Owens Corning OC.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 150 $ de 175

* Owens Corning Inc. OC.N : Barclays réduit le prix cible à 131 $ contre 173 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Jonestrading relève l'objectif de cours à 94$ contre 70

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 97 $ contre 65 $ auparavant

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 45 à 48 dollars

* Parsons Corp PSN.N : Stifel relève l'objectif de cours de 83 $ à 94 $

* Pattern Group Inc PTRN.O : BMO augmente le prix cible de 19 $ à 22 $

* Pattern Group Inc PTRN.O : JP Morgan relève le cours cible de 18 $ à 21 $

* Pattern Group Inc PTRN.O : Needham relève le cours cible de 18 $ à 22 $

* Pattern Group Inc PTRN.O : Stifel relève le cours cible de 18 $ à 22 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 210$ contre 225

* Paycom Software Inc PAYC.N : BMO réduit le prix cible à 190 $, contre 220 $ auparavant

* Paycom Software Inc PAYC.N : Jefferies réduit le prix cible à 190 $ de 225

* Paycom Software Inc PAYC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 220 $ contre 235 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Mizuho réduit le prix cible à 180$ contre 220

* Paycom Software Inc PAYC.N : Stifel réduit le prix cible à 165 $ contre 240 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 200 $ contre 258 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : UBS réduit le prix cible à 245 $ contre 285 $

* Penumbra Inc PEN.N : Jefferies relève le cours cible de 325 à 335 dollars

* Penumbra Inc PEN.N : JP Morgan relève le cours cible de 265 à 275 dollars

* Penumbra Inc PEN.N : Leerink Partners relève le cours cible de 327 à 332 dollars

* Penumbra Inc PEN.N : Truist Securities relève le prix cible de 300 $ à 312 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 120$ contre 118

* Performance Food Group Co PFGC.N : Truist Securities relève l'objectif à 120 $ contre 118 $

* Personalis, Inc. PSNL.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 8,5 $ à 10 $

* Pinterest PINS.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 42 $

* Porch Group PRCH.O : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 20$ contre 25

* Porch Group Inc PRCH.O : B. Riley relève le cours cible à 19 $ contre 16 $

* Power Integrations POWI.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 45$ contre 55

* Power Integrations Inc POWI.O : Benchmark ramène l'objectif de cours à 50$ contre 55

* Power Integrations Inc POWI.O : Stifel réduit le prix cible à 56$ de 70

* Power Integrations Inc POWI.O : Susquehanna réduit le prix cible à 50 $ de 55

* Ppl Corp PPL.N : BMO ramène le cours cible de 41 $ à 40 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Wedbush augmente le prix cible de 73 $ à 77 $

* Precision Biosciences Inc DTIL.O : Jefferies réduit le prix cible à 21 $ de 25

* Procore Technologies Inc PCOR.N : BMO augmente le prix cible de 82 $ à 87 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Canaccord Genuity augmente l'objectif de 85 $ à 90 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 70 $ à 75 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Jefferies relève le prix cible de 90 $ à 95 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Piper Sandler relève le cours cible à 91 $, contre 82 $ auparavant

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Stifel augmente le prix cible de 80 $ à 85 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : TD Cowen relève le cours cible de 85 $ à 90 $

* PSEG PEG.N : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le cours cible de 89 $ à 90

$

* PTC Inc PTC.O : BofA Global Research ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* PTC Inc PTC.O : baisse de l'objectif de prix à 208$ de 235

* PTC Inc PTC.O : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours à 220 $, contre 227 $ auparavant

* PTC Therapeutics PTCT.O : Barclays augmente le prix cible de 46 $ à 68 $

* Pursuit Attractions and Hospitality Inc PRSU.N : Stifel relève l'objectif à 42 $ contre 38 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Needham réduit l'objectif de prix à 90 $ contre 115 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Raymond James réduit le prix cible à 90$ de 105

* T2 Holdings Inc QTWO.N : RBC réduit le prix cible de 102 $ à 86 $

* Qualcomm QCOM.O : Bernstein augmente le prix cible de 185 $ à 215 $

* Qualcomm QCOM.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 215 $ contre 200 $ auparavant

* Qualcomm QCOM.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 175 à 180 dollars

* Qualcomm QCOM.O : Mizuho relève l'objectif de cours de 185 à 200 dollars

* Qualcomm QCOM.O : Piper Sandler relève le prix cible de 175 $ à 200 $

* Qualcomm QCOM.O : Susquehanna relève le prix cible de 200 $ à 210 $

* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen relève le prix cible de 185 $ à 205 $

* Qualcomm QCOM.O : UBS augmente le prix cible de 175 $ à 185 $

* Qualcomm Incorporated QCOM.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 165 $ contre 140 $

* Quidelortho Corp QDEL.O : UBS relève l'objectif de cours à 31 $ contre 26 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Susquehanna réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 18 $

* RBC Bearings Inc RBC.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de Neutre à Achat

* RBC Bearings Inc RBC.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 500 $ contre 390 $

auparavant

* Red Violet Inc RDVT.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 62 $ à 75 $

* Regional Management Corp RM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 50 $ contre 45

* Remitly Global Inc RELY.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 25 à 23 dollars

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 82 $ contre 80

$ auparavant

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 74 $ contre 67 $ auparavant

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Needham relève l'objectif de cours à 72 $ contre 66 $ auparavant

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Wedbush augmente le prix cible à 80$ de 77

* Rigel Pharmaceuticals Inc RIGL.O : Jefferies relève le prix cible de 23 à 42 dollars

* Rigel Pharmaceuticals Inc RIGL.O : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Robinhood Markets HOOD.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 160$ de 155

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : KBW augmente le prix cible à 135 $ à partir de 121 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Mizuho augmente le prix cible à 172 $ à partir de 145

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Barclays augmente le prix cible à 168 $ de 162 $

* Root Inc ROOT.O : Jefferies réduit le prix cible à 127 $ de 138 $

* Root, Inc. ROOT.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 89 $ à 96 $

* Rxsight Inc RXST.O : Jefferies augmente le prix cible à 11$ de 9

* Rxsight Inc RXST.O : JP Morgan relève le prix cible de 8 à 9 dollars

* RxSight Inc RXST.O : Needham relève le prix cible de 11 $ à 12 $

* Rxsight Inc RXST.O : Stifel relève le prix cible de 8 $ à 10 $

* Rxsight, Inc. RXST.O : Wells Fargo relève le prix cible de 9 $ à 10 $

* Safehold Inc SAFE.N : RBC réduit le prix cible de 20 à 17 dollars

* Scotts MiracleGro Co SMG.N : Jefferies relève le cours cible de 71 $ à 74 $

* Scotts MiracleGro Co SMG.N : Stifel relève le prix cible de "hold" à "buy

* Scotts MiracleGro Co SMG.N : UBS réduit le prix cible de 62 $ à 61 $

* Sempra SRE.N : Barclays réduit le prix cible de 101 à 98 $

* Sempra SRE.N : UBS augmente le prix cible à 98 $ de 82

* Sezzle Inc SEZL.O : Northland Capital ramène le cours cible de 150 à 130 dollars

* Sezzle Inc SEZL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 86 $ à 83 $

* Sezzle Inc. SEZL.O : Oppenheimer ramène le cours cible à 110 $, contre 134 $ auparavant

* Shoals Technologies Group, Inc. SHLS.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 10 $ contre 6 $

* Sitime Corp SITM.O : Needham relève l'objectif de cours de 250 à 360 dollars

* Sitime Corp SITM.O : Raymond James augmente le prix cible de 270 $ à 320 $

* Sitime Corp SITM.O : Stifel relève le cours cible de 320 $ à 360 $

* Sitime Corp SITM.O : UBS relève le cours cible de 355 $ à 375 $

* Sitime Corporation SITM.O : Barclays relève le cours cible de 220 à 260 dollars

* Sixth Street Specialty Lending Inc TSLX.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 24 $

* Sixth Street Specialty Lending Inc TSLX.N : KBW réduit l'objectif de prix à 23 $ contre 24 $

* Sixth Street Specialty Lending, Inc. TSLX.N : Wells Fargo réduit l'objectif de prix à 22 $ contre

24 $

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Needham augmente le prix cible de 15 à 20 dollars

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 17 $ contre 12 $ auparavant

* Skywater Technology Inc SKYT.O : TD Cowen relève le cours cible de 22 à 24 dollars

* Sleep Number Corp SNBR.O : UBS ramène le cours cible à 6 $, contre 7 $ auparavant

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : KBW relève le cours cible de 19 $ à 22 $

* Snap SNAP.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 12 $ contre 9 $ auparavant

* Snap Inc SNAP.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 10 $ contre 9 $ auparavant

* Snap Inc SNAP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 8 $ contre 7 $ auparavant

* Snap Inc SNAP.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 8,5 dollars contre 8 dollars auparavant

* Snap Inc SNAP.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 10$ contre 9

* Snap Inc SNAP.N : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours à 9,5 dollars contre 8,7

dollars auparavant

* Snap Inc SNAP.N : Stifel relève le prix cible de 6,5 $ à 7 $

* Snap Inc SNAP.N : Susquehanna relève son objectif de cours à 9 dollars contre 8 dollars auparavant

* Snap Inc SNAP.N : UBS relève l'objectif de cours à 10$ contre 9

* Snap Inc SNAP.N : Wells Fargo relève le cours cible de 8 à 10 dollars

* Solaris Energy Infrastructure SEI.N : Barclays relève l'objectif de cours à 61 $ contre 44 $

* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 60 $ contre

55 $

* Sonos Inc SONO.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de 17 à 21 dollars

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 92 $ contre 88 $

auparavant

* Sportradar Group AG SRAD.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 32 $ contre 34 $

* Sprout Social Inc SPT.O : Baird réduit le prix cible à 15$ de 23

* Sprout Social Inc SPT.O : Stifel réduit le prix cible à 20 $ de 24

* Spyre Therapeutics SYRE.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 42 $ contre 43 $

* Stanley Black & Decker SWK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 69 $ contre 64 $

* Stanley Black & Decker SWK.N : UBS relève l'objectif de cours à 105 $ contre 100 $ auparavant

* Steven Madden Ltd SHOO.O : Jefferies relève le cours cible de 24 à 37 dollars

* Steven Madden Ltd SHOO.O : Piper Sandler relève le cours cible de 40 à 50 dollars

* Steven Madden Ltd SHOO.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible à 45$ de 43

* Steven Madden Ltd SHOO.O : UBS augmente le prix cible de 26 à 43 $

* Sun Communities Inc SUI.N : RBC relève le cours cible de 142 $ à 143 $

* Suncoke Energy Inc SXC.N : Benchmark réduit le prix cible de 13 $ à 10 $

* Suncor Energy Inc SU.TO : JP Morgan augmente le prix cible de 59 $ CA à 64 $ CA

* Suncor Énergie Inc SU.TO : Raymond James relève le cours cible de "market perform" à "outperform

* Suncor Énergie Inc SU.TO : Raymond James augmente le prix cible à 70 $CAN de 61 $CAN

* Sunopta Inc STKL.O : Mizuho réduit le prix cible à 8$ de 10

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Argus Research relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

(acheter)

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 43$ contre 45

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 42 $ contre 46 $

* System1 Inc SST.N : Benchmark abaisse le cours cible à 8 $ contre 10

* Taboola.Com Ltd TBLA.O : Benchmark relève le cours cible de 4,5 $ à 4 $

* Talen Energy Corp. TLN.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 453 $ à 445 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : BMO augmente le prix cible de 185 $ à 196 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Stifel réduit le prix cible à 213 $ contre 216 $

* Terex Corp TEX.N : UBS réduit le prix cible à 51 $ contre 52 $

* Teva TEVA.N : Truist Securities augmente le prix cible à 32 $ contre 25 $ auparavant

* Tko Group TKO.N : Pivotal Research relève le cours cible de 225 à 235 dollars

* Tko Group TKO.N : Susquehanna relève le cours cible à 229 $, contre 220 $ auparavant

* Trex Company Inc TREX.N : BMO réduit le prix cible de 72 $ à 56 $

* Trex Company Inc TREX.N : JP Morgan réduit le prix cible de 71 $ à 40 $

* Trex Company, Inc. TREX.N : Barclays réduit le prix cible de 54 $ à 35 $

* Trimble Inc. TRMB.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 95 $ à 102 $

* Tutor Perini Corp TPC.N : B. Riley relève le cours cible de 75 $ à 95 $

* Tutor Perini Corp TPC.N : UBS relève le prix cible de 67 $ à 86 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 103 $ contre 110 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : RBC relève l'objectif de performance du secteur à "surperformer" de

"performer" à "performer"

* United Therapeutics Corp UTHR.O : UBS relève l'objectif de cours à 600 $, contre 580 $ auparavant

* Unity Bancorp Inc UNTY.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 21 $ contre 18 $

auparavant

* Unity Software Inc U.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 49 $ contre 43 $ auparavant

* Unity Software Inc U.N : Needham relève l'objectif de cours à 50 $ contre 40 $ auparavant

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 43 $ contre 32 $ auparavant

* Unity Software Inc U.N : Wedbush relève le prix cible à 50 $, contre 42 $ auparavant

* Unity Software Inc U.N : Barclays relève l'objectif de cours à 35 $ contre 30 $ auparavant

* Upstart Holdings Inc UPST.O : B. Riley réduit le prix cible de 105 à 66 dollars

* Veeco Instruments Inc VECO.O : Benchmark augmente le prix cible à 35 $ de 28

* Vici Properties Inc VICI.N : Jefferies ramène le cours cible de 44 $ à 42 $

* Voyager Technologies Inc VOYG.N : Jefferies réduit le prix cible à 40$ de 50

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : B. Riley augmente le prix cible de 83 $ à 100 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : BMO augmente le prix cible de 65 $ à 72 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : Jefferies augmente le prix cible de 80 $ à 85 $

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : UBS augmente le prix cible de 68 $ à 75 $

* Watsco Inc WSO.N : UBS ramène le cours cible à 390 $, contre 425 $ auparavant

* Wec Energy Group Inc WEC.N : Argus Research relève le cours cible à 120 $, contre 112 $ auparavant

* Western Digital Corp WDC.O : Susquehanna relève le cours cible de 62 $ à 135 $

* Western Midstream Partners LP WES.N : Stifel relève le cours cible de 41 à 43 dollars

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Stifel réduit le prix cible de 36 $ à 25 $

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : Telsey Advisory Group réduit le PT à 18$ de 29

* Wolverine World Wide Inc WWW.N : UBS réduit le prix cible à 28 $ de 39

* Workiva Inc WK.N : Baird augmente le prix cible de 95 $ à 115 $

* Workiva Inc WK.N : BMO augmente le prix cible de 100 $ à 103 $

* Workiva Inc WK.N : Raymond James augmente le prix cible de 95 $ à 105 $

* Workiva Inc WK.N : Stifel augmente le prix cible de 92 $ à 98 $

* Xencor Inc XNCR.O : JP Morgan ramène le cours cible à 18 $ contre 20 $ auparavant

* Xencor Inc XNCR.O : RBC augmente le prix cible de 18 $ à 19 $

* Xplr Infrastructure LP XIFR.N : Barclays ramène le cours cible de 11 $ à 10 $

* Xplr Infrastructure LP XIFR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 11 $ contre 12 $

* Xylem Inc XYL.N : UBS relève le cours cible à 175 $ contre 168 $

* Zimmer Biomet Holdings ZBH.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 88 $ contre 97 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Barclays réduit le prix cible à 104 $ contre 105 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Bernstein réduit le prix cible de 105 à 97 dollars

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Jefferies réduit le prix cible à 100 $, contre 110 $ auparavant

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : JP Morgan réduit le prix cible à 100 $, contre 115 $ auparavant

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : JP Morgan ramène le prix cible de surpondération à neutre

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Raymond James réduit son objectif de 113 $ à 103 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Truist Securities abaisse son PT de 104 à 98 dollars

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : UBS réduit le prix cible à 88 $ de 96