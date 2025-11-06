L'Europe finit dans le rouge avec les résultats et l'incertitude aux USA

Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est affiché à la bourse de Francfort

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge jeudi et Wall Street était également en baisse à mi-séance, les valeurs technologiques subissant de nouvelles pressions à la vente, tandis que les inquiétudes liées aux droits de douane américains et l'incertitude quant à l'état de santé de l'économie incitent les investisseurs à la prudence.

À Paris, le CAC 40 a fini sur une perte de 1,36% à 7.964,77 points. Le Footsie britannique a reculé de 0,42% et le Dax allemand a reflué de 1,27%.

L'indice EuroStoxx 50 a perdu 1%, le FTSEurofirst 300 0,68% et le Stoxx 600 0,72%, ce dernier indice étant tiré vers le bas principalement par le secteur de l'industrie et celui des nouvelles technologies.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 1,05%, le Standard & Poor's 500 de 1,17% et le Nasdaq de 1,87% avec un repli de 1,78% du compartiment technologique et de 2,48% de celui des semi-conducteurs.

Après le rebond de mercredi, la plupart des valeurs technologiques sont reparties à la baisse jeudi, leurs valorisations étant jugées excessives alors que Goldman Sachs et Morgan Stanley ont récemment mis en garde contre une éventuelle correction boursière.

La paralysie actuelle de l'administration fédérale américaine, la plus longue de l'histoire, n'incite guère à la prise de risque, Washington ayant notamment prévenu que le trafic aérien allait être réduit de 10% à compter de vendredi avec la poursuite du "shutdown", entré dans son 37e jour.

Concernant les droits de douane, les juges de la Cour suprême des Etats-Unis ont émis des doutes mercredi sur leur légalité, ce qui pourrait avoir des implications pour l'économie mondiale, la suite du programme de Donald Trump et les décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed).

"L'incertitude plane quant à la décision de la Fed le mois prochain, quant à l'évolution des droits de douane, et avec la paralysie du gouvernement (…) les marchés sont un peu prudents en ce moment", résume Dennis Dick, chef stratège chez Stock Trader Network.

"Ces deux derniers mois ont été excellents pour le marché et une petite phase de correction est justifiée", a-t-il ajouté.

Signe de la défiance du marché, l'indice de la volatilité à Wall Street VIX a bondi de 11% à plus de 20 points, tandis que son équivalent sur l'EuroStoxx 50 a fini sur une hausse de 8,2%, proche également des 20 points.

Parallèlement, l'or, actif refuge, est repassé au-dessus des 4.000 dollars l'once.

VALEURS EN EUROPE

Legrand a chuté de 12,19% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires et d'une marge opérationnelle pour les neuf premiers mois de l'année inférieurs aux attentes des analystes. Dans son sillage, Schneider Electric et Siemens Energy ont perdu respectivement 2,93% et 2,47%.

Worldline a plongé de 9,25% à la suite de l'annonce par le groupe d'une augmentation de capital de 500 millions d'euros.

Air France-KLM a dévissé de 14,85% après avoir manqué les attentes sur le résultat opérationnel trimestriel.

ArcelorMittal a en revanche pris 2,43%, l'Ebitda du groupe ayant dépassé les attentes au troisième trimestre.

SES a dégringolé de 17,44% après l'annonce par l'opérateur de satellites d'une prévision de chiffre d'affaires annuel inférieure aux attentes.

Diageo, qui a abaissé ses prévisions pour 2026 sur fond de ralentissement de la demande en Amérique du Nord et en Chine, a cédé 6,53%.

Zalando a bondi de 6,58% à la faveur d'une forte hausse du volume brut de ses marchandises au troisième trimestre, avec notamment l'acquisition d'About You.

Commerzbank a reculé de 2% après l'annonce par la banque allemande d'une baisse surprise de son bénéfice net trimestriel.

Deutsche Börse a reflué de 4,14% après l'annonce par la Commission européenne de l'ouverture d'une enquête contre l'opérateur boursier pour entente présumée.

Moller-Maersk a fini sur un repli de 5,34% après avoir averti que la baisse des taux de fret devrait entraîner des pertes dans son activité de conteneurs maritimes sur le trimestre en cours.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les ventes au détail dans la zone euro ont diminué contre toute attente sur un mois en septembre, de 0,1%, selon les données d'Eurostat

La production industrielle allemande a augmenté de 1,3% en septembre par rapport au mois précédent, moins que prévu, selon l'Office fédéral de la statistique.

CHANGES

Le dollar recule jeudi de 0,39% face à un panier de devises de référence, pour la deuxième séance consécutive, alors que des statistiques d'organismes privés comme Challenger montrent une faiblesse du marché du travail aux Etats-Unis, renforçant la perspective d'une nouvelle baisse des taux de la Fed d'ici la fin de l'année.

Les opérateurs estiment désormais à 69% la probabilité d'une réduction de 25 points des taux en décembre, contre une probabilité de 62% la veille, selon CME FedWatch. Ce chiffre reste toutefois nettement inférieur à la probabilité de 98% anticipée fin octobre.

L'euro avance de 0,38%, à 1,1535 dollar alors que le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE), Luis de Guindos, s'est déclaré jeudi satisfait du niveau actuel des taux directeurs.

La livre sterling s'échange à 1,3107 dollar, en hausse de 0,43%, après avoir atteint mercredi un plus bas de sept mois, à 1,3011 dollar. La monnaie britannique rebondit après la décision de la Banque d'Angleterre (BoE) de maintenir ses taux à leur niveau actuel à l'issue d'un vote serré.

La couronne norvégienne s'est appréciée de 0,2% face à l'euro à 11,76 après la décision de la Banque de Norvège de maintenir son principal taux directeur à 4,0%.

TAUX

Dans le sillage du billet vert, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de 7,6 points de base, à 4,0812%.

Cette baisse s'explique par les inquiétudes sur l'affaiblissement du marché du travail aux Etats-Unis, ainsi que de la perspective d'une incertitude économique accrue liée au "shutdown" et aux interrogations sur les droits de douane.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a cédé en clôture 1,6 point de base, à 2,6569%, revenant d'un sommet de quatre semaines, dans le sillage de la tendance observée sur les Treasuries américains.

PÉTROLE

Le marché pétrolier recule jeudi en raison de craintes d'une offre excédentaire: le Brent reflue de 0,68% à 63,09 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,86% à 59,09 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)