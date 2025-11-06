La Bourse de Paris clôture dans le rouge sous l'effet de prises de bénéfices

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris a clôturé dans le rouge jeudi, les investisseurs digérant des résultats d'entreprises et prenant leurs bénéfices, dans le sillage d'un mouvement similaire sur les marchés internationaux.

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a cédé 109,46 points, à 7.964,77 points, soit -1,36%.

Mercredi, l'indice parisien avait grappillé 0,08% pour s'établir à 8.074,23 points.

Le CAC 40, qui avait commencé la séance en petite baisse, a creusé ses pertes à la suite du repli du Nasdaq et du S&P 500 à New York où les investisseurs ont réagi notamment à un indicateur médiocre pour le marché de l'emploi américain.

"La Bourse de Paris n'est pas une île isolée. Si vous avez des marchés américains qui chutent, automatiquement la Bourse de Paris va aussi chuter", a commenté Christopher Dembik, conseiller en investissement pour Pictet AM, interrogé par l'AFP.

Un rapport mensuel publié jeudi par le cabinet de consultants Challenger, Gray & Christmas a montré que les suppressions d'emplois en octobre aux Etats-Unis avaient été au plus haut pour un mois d'octobre depuis plus de 20 ans, avec 153.074 suppressions annoncées.

Mais pour Christopher Dembik c'est "un peu une tempête dans un verre d'eau".

"Le marché s'est fait peur avec cet indicateur, il s'est fait peur ces derniers jours avec la thématique récurrente d'une bulle de l'IA, et on a également la question des droits de douane américains" dont la légalité "est étudiée par la Cour suprême", a jugé l'analyste.

"De mon point de vue, on est plutôt sur un marché qui cherche des excuses pour prendre ses bénéfices", a-t-il poursuivi.

Une douzaine de titres seulement sur les quarante que compte l'indice vedette de la Bourse de Paris ont terminé dans le vert.

Legrand chute

Le fabricant de matériels et d'équipements électriques français Legrand a dévissé de 12,19% à 129,25 euros après la publication de ses résultats au 3e trimestre malgré la progression de son chiffre d'affaires, qui reste en dessous des attentes du marché, d'après Jefferies.

"Legrand a publié une croissance organique de ses revenus de 6,7%, manquant le consensus", soulignent les analystes de Jefferies, évoquant un "trimestre léger".

Air France-KLM pique du nez

Air France-KLM a piqué du nez en bourse, s'écroulant de 14,85% à 10,01 euros, après avoir vu son bénéfice net s'éroder de 7% au troisième trimestre, à 768 millions d'euros, dans un "environnement difficile" de baisse de la demande aux Etats-Unis et d'augmentation des charges.

ArcelorMittal en hausse

Le géant de la sidérurgie ArcelorMittal a en revanche vu ses résultats salués en bourse, progressant de 2,43% à 33,28 euros, après avoir annoncé avoir dégagé 377 millions de dollars de bénéfice net (+31%) au troisième trimestre.

Le groupe a appelé jeudi à l'"approbation rapide" du plan acier présenté par la Commission européenne, qui permettra selon lui "d'investir avec confiance en l'avenir".

