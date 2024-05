La nouvelle ère de la donnée extra-financière

Dans cette émission mensuelle, Mathieu Caron, Group Head of Primary Markets chez Euronext, nous plonge au cœur des marchés financiers : comment la Bourse joue-t-elle un rôle clé dans l'essor des données extra-financières ? Découvrez l'initiative « My ESG Profile » et ses ambitions, ainsi que l'origine et la mise à jour des données, avec des perspectives sur leur intégration dans les stratégies d'investissement et l'évolution future de cette initiative.