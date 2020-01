Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fitch abaisse la note de crédit de Boeing en raison du 737 MAX Reuters • 17/01/2020 à 23:22









FITCH ABAISSE LA NOTE DE CRÉDIT DE BOEING EN RAISON DU 737 MAX (Reuters) - L'agence Fitch Ratings a abaissé vendredi la note de crédit à long terme de Boeing de 'A' à A-', avec perspective stable, en raison des risques liés au calendrier de remise en service du 737 MAX. La crise du 737 MAX, interdit de vol à travers le monde depuis mars dernier à la suite de deux catastrophes aériennes, a dégradé la situation financière de l'avionneur américain, qui se retrouve ainsi davantage exposé en cas d'événements imprévus, juge Fitch. L'agence de notation s'attend à ce que l'endettement de Boeing grimpe au cours des deux premiers trimestres de 2020 et estime qu'elle pourrait atteindre 32 à 34 milliards de dollars. Boeing a annoncé vendredi avoir découvert un nouveau problème de logiciel sur son 737 MAX, dont la remise en service pourrait ainsi être encore retardée. (Ankit Ajmera à Bangalore; version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées BOEING CO NYSE -2.38%