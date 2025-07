Qui pour succéder à Jerome Powell à la tête de la Fed ?

Jerome Powell, président de la Fed. (Crédits: Federal Reserve)

Par Brian Horrigan, PhD, CFA, chef économiste chez Loomis Sayles, société de gestion affilliée de Natixis Investment Managers

Particulièrement critiqué par le président Donald Trump, Jerome Powell connaît une fin de mandat mouvementée. Face aux incertitudes économiques liées aux choix politiques du président américain, le président de la Réserve fédérale a dû réaffirmer l'indépendance de l'institution qu'il dirige. À l'approche de la fin de son mandat, la question de sa succession devient stratégique.

Le mandat de Jerome Powell en tant que président du Conseil des gouverneurs de la Fed arrive à échéance en mai 2026. Compte tenu des tensions persistantes entre les deux hommes, il paraît peu probable que Donald Trump choisisse de le reconduire à ce poste. Il semble en revanche acquis qu'il ne cherchera pas non plus à le révoquer prématurément, malgré ses critiques récurrentes, afin d'éviter une bataille juridique. Trump devra donc composer avec Powell jusqu'à la fin de son mandat. La question devient alors : qui pourrait lui succéder ?

Deux voies possibles pour nommer le prochain président de la Fed

La loi américaine exige que le président de la Fed soit membre du Conseil des gouverneurs. Deux options sont donc sur le bureau de Donald Trump.

La première consiste à désigner l'un des membres actuels du Conseil. Deux gouverneurs en exercice ont été nommés par Trump lors de son premier mandat : Michelle Bowman et Christopher Waller, ce dernier étant considéré comme l'un des favoris pour succéder à Powell.

La seconde option consiste à nommer un nouveau membre du Conseil, qui pourrait ensuite être désigné président. Toutefois, aucun poste n'est actuellement vacant. Si Jerome Powell peut choisir de quitter ses fonctions de gouverneur à la fin de son mandat de président, rien ne l'y oblige. Marriner Eccles, président de la Fed de 1934 à 1948 et resté gouverneur jusqu'en 1951 malgré son remplacement à la tête de l'institution. Un tel retrait est donc loin d'être automatique.

En l'état, la seule opportunité réaliste pour Trump de nommer un nouveau gouverneur serait d'attendre la fin du mandat d'Adriana Kugler, prévue pour le 31 janvier 2026.

Un nom dès la fin de l'été 2025 ?

Si Trump privilégie cette seconde option, le successeur d'Adriana Kugler devra prendre ses fonctions dès le 1er février 2026 pour pouvoir ensuite prétendre à la présidence de la Fed. Or, la procédure de nomination au Conseil, qui inclut des auditions et un vote du Sénat, peut durer plusieurs mois. Le candidat désigné pour ce poste pourrait donc être connu dès la fin de l'été 2025. Il serait alors perçu comme le successeur désigné de Jerome Powell, et de facto comme un « shadow president » par intérim.

Plusieurs noms circulent dans la presse, parmi lesquels : Kevin Warsh (ancien gouverneur de la Fed), Scott Bessent (secrétaire au Trésor), Kevin Hassett (directeur du Conseil économique national) et David Malpass (ancien président de la Banque mondiale). Kevin Warsh et Scott Bessent semblent être les candidats les plus crédibles : tous deux ont une solide expérience des marchés, ont occupé des fonctions au Trésor, et ne sont pas issus du monde universitaire.

Un mandat à haut risque

Quel que soit le candidat choisi, le prochain président de la Fed devra relever des défis majeurs. Au-delà des tensions conjoncturelles, notamment celles liées aux guerres commerciales, un enjeu structurel plus profond se profile : maîtriser l'inflation dans un contexte de dette publique élevée. Le taux directeur neutre — le r-star — pourrait remonter progressivement, tandis que les paiements d'intérêts fédéraux risquent de croître rapidement.

La Réserve fédérale devra alors choisir entre deux orientations stratégiques : une dominance budgétaire, où la politique monétaire s'ajuste à la politique budgétaire, ou une dominance monétaire, où la politique monétaire pilote l'économie. Le siège de président de la Fed ne sera sans doute jamais aussi inconfortable qu'au cours des prochaines années.