Worldline: lancement de deux missions d'évaluation externes information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 16:05









(CercleFinance.com) - Worldline indique avoir confié au cabinet Accuracy un audit de son portefeuille résiduel de 'High Brand Risk' (HBR) en vue de confirmer les standards internes en matière de conformité et de gestion des risques, ainsi que l'efficacité des mesures de remédiation mises en oeuvre.



Parallèlement, le groupe de solutions de paiement a mandaté le cabinet de conseil Oliver Wyman pour conduire une revue approfondie de son cadre de conformité et de gestion des risques, ainsi que de ses modalités de déploiement opérationnel.



Les premières conclusions de cette évaluation seront partagées à l'occasion de la publication des résultats du 30 juillet, et les conclusions finales seront communiquées lors de la publication de ceux du troisième trimestre, le 21 octobre.



'D'ici la fin du mois d'octobre, tout manquement potentiel et pistes d'amélioration devront être identifiés et, le cas échéant, des plans d'action appropriés seront déployés afin de garantir une intégrité opérationnelle optimale', précise Worldline.





