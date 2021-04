France 24 • 09/04/2021 à 16:24

Rendez-vous avec le prince de la trap : Zola. Du haut de ses 21 ans seulement et fort de deux albums, "Cicatrices" et "Survie", il a su s'imposer dans l'industrie. Sa technique et son originalité, tant sur le fond que sur la forme, font de lui l'un des fers de lance de la nouvelle génération. Dans cet épisode, c'est le producteur légendaire Kore qui offre une vidéo mystère.