Younous Omarjee : "Nous lançons un quasi-plan Marshall permanent à l’échelle de l’Union Européenne"

information fournie par France 24 • 14/07/2023 à 11:48

Ici l'Europe se penche en cette période estivale sur l'économie de nos régions. Les plus pauvres d'entre elles sont fortement aidées par la solidarité européenne, à travers le budget courant et le grand plan de relance. Fin 2022, et pour la toute première fois de l’histoire, les 27 ont accepté de s’endetter ensemble pour redynamiser, verdir et numériser leurs économies à hauteur de 800 milliards d’euros. Un an et demi après, nous faisons le point sur ces aides ciblées avec Younous Omarjee, le président français (LFI) de la Commission du développement européen au Parlement européen, qui appartient au Groupe de la Gauche (39 eurodéputés).