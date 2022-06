information fournie par France 24 • 02/06/2022 à 16:59

Trois ONG ont annoncé jeudi avoir porté plainte à Paris pour "complicité de crimes de guerre" contre Dassault, Thalès et MBDA France, qu'elles accusent d'avoir vendu à l'Arabie saoudite et aux Emirats arabes unis des armes utilisées contre des civils au Yémen. Les précisions de Cyril Payen, journaliste à France 24 et spécialiste de la région.