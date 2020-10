Yann Arthus-Bertrand : "Chacun peut améliorer le monde de demain"

France 24 • 05/10/2020 à 15:53

Par-delà les COP et autres sommets de la Terre, depuis des années, Yann Arthus-Bertrand martèle le même message, comme il le répète aujourd'hui sur France 24 : "Si on veut changer le monde, c'est tout de suite, nous sommes en train de perdre du temps". Plus que jamais, nous devons réduire notre consommation d'énergies fossiles, explique l'infatigable photographe, reporter, réalisateur et militant écologiste. Derrière l'angoisse de notre présent pourtant, une opportunité : celle qui est donnée à chacun de donner du sens à sa vie par l'action : "Agir rend heureux", conclut notre invité.