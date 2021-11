WeRe VaNa et Poupie, deux fusions musicales aux tonalités reggaeton

information fournie par France 24 • 15/11/2021 à 16:50

WeRe VaNa et Poupie s'apprêtent tous les deux à jouer dans la prestigieuse salle La Cigale à Paris. WeRe VaNa vient d'être nommé aux NRJ Music Awards dans la catégorie "révélation francophone", une première pour un artiste antillais dont les titres de l'album "Îles et elle" cartonnent. Poupie joue à guichet fermé et se démarque avec un style musical qu'elle puise dans les divers pays dans lesquels elle a vécu. Rencontre avec deux artistes en plein ascension.