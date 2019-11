Webin'Air : Dynamiser son contrat d'Assurance Vie grâce à l'immobilier

Boursorama • 21/11/2019 à 10:30

La faiblesse des taux pèse sur le rendement du fonds en euros. Pour l'investisseur individuel, il faut chercher des pistes de diversification au sein de son contrat d'assurance vie. Et pourquoi pas l'immobilier ? Il est désormais possible d'intégrer l'OPCIMMO dans Boursorama Vie. Toutes les explications dans ce webinaire avec Jean-Marc Coly, directeur général d'Amundi Immobilier et Caroline Chanzy chef de produits Epargne et Assurance Vie.