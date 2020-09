Web Conférence : Tout savoir sur le crédit immobilier

Boursorama Banque • 25/09/2020 à 10:44

Durée, apport, taux d'effort, niveau des taux d'intérêt : dans ce replay de la web conférence du 23 septembre, notre équipe répond aux questions que vous vous posez sur le crédit immobilier et revient sur les nombreux avantages de l'offre Boursorama (offre 100% en ligne, sans frais de dossiers, sans obligation de domiciliation de revenus etc.). Un moment d'échange avec Céline Singeot, Directrice Pôle Commercial Crédit et Nicolas Garnaud, chef de produit Crédits.