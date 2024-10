Waga Energy présente ses résultats semestriels

information fournie par Boursorama • 07/10/2024 à 09:10

Fondé en 2015 par Mathieu Lefebvre, Nicolas Paget et Guénaël Prince et introduite en Bourse en 2021, Waga Energy est un producteur de biométhane tiré de la valorisation des gaz issus des sites de stockage de déchets.

Sur le plateau de "L'Actu Bourse", Mathieu Lefebvre, PDG et cofondateur de Waga Energy, commente les résultats du 1er semestre récemment présentés par la société. Il détaille les points marquants et livre sa vision sur les perspectives de Waga sur les mois et années à venir.

Vidéo sponsorisée.