Voici pourquoi la fin du cash approche...

Ecorama : Econoclaste • 24/01/2020 à 14:05

Banquiers, hauts fonctionnaires et institutions planchent sur la fin du paiement en liquide et l'avènement de la numérisation des transactions. Mais selon Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, attention de ne pas fragiliser les citoyens les plus modestes ! Ecorama du 24 janvier 2019, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com