Voici ce qui pourrait gâcher la fête sur les marchés...

Ecorama • 17/02/2021 à 15:45

Les signaux sont de plus en plus perceptibles sur les marchés : et si l'inflation et la remontée des taux aux Etats-Unis venaient semer le trouble sur les marchés et contaminer l'Europe ? Le point de vue de Wilfrid Galand, directeur stratégiste chez Montpensier Finance. Ecorama du 17 février 2021, présenté par Julien Gagliardi sur Boursorama.com