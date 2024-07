information fournie par France 24 • 19/07/2024 à 15:30

Dans ce numéro, nous vous présentons trois musiciennes atypiques : le trio "Voice of Baceprot". Ces trois Indonésiennes portent le hijab et font du heavy metal... Les trois femmes sont récemment entrées dans l'histoire comme les premières à représenter l'Indonésie au festival anglais de Glastonbury. Un trio formé en 2014 par des étudiantes qui brisent les stéréotypes… Mais la tâche est loin d'être facile dans le plus grand pays musulman au monde.