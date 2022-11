information fournie par France 24 • 04/11/2022 à 10:25

C'est la première visite d'un dirigeant du G7 en Chine depuis la pandémie de Covid-19 : Olaf Scholz effectue un voyage express à Pékin avec une délégation d'industriels. Critiqué au sein même de la coalition gouvernementale, le déplacement du chancelier allemand reflète la dépendance économique de plus en plus forte de Berlin vis-à-vis d'un régime de plus en plus autoritaire.