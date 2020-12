Visite d'Etat du président égyptien:"La France déroule le tapis rouge à un dictateur"

France 24 • 07/12/2020 à 06:52

A la Une de la presse, ce lundi 7 décembre, la visite d'Etat du président égyptien en France, où les ONG de défense des droits de l'Homme s'insurgent contre la répression des opposants par le régime. Les tensions entre la Convention citoyenne pour le climat et Emmanuel Macron. Entre l'UE et le Royaume-Uni sur le Brexit. Les journalistes mexicains dans la ligne de mire des cartels de la drogue et de leurs complices. Et les vertus de la sieste.