Visas France/Maghreb, le bras de fer : octroi durci par Paris à l'Algérie, au Maroc et à la Tunisie

information fournie par France 24 • 29/09/2021 à 20:13

La France va réduire drastiquement le nombre de visas accordés aux pays du Maghreb quels que soient les motifs du voyage. Les visas octroyés à l'Algérie et au Maroc vont être divisés par deux, tandis que ceux à la Tunisie vont diminuer de 30%. La France dit ainsi répondre à l'immobilisme de ces pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants vivant illégalement en France. Cette restriction remet-elle en cause les relations entre la France et les différents pays du Maghreb ?