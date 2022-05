Vers une crise alimentaire mondiale ? La guerre en Ukraine au cœur de Davos

information fournie par France 24 • 23/05/2022 à 20:24

Coup d'envoi de Davos ! Après deux ans et demi d'absence en raison du Covid, le Forum économique mondial est de retour. Quelques 2 500 participants, chefs d’État et de gouvernement, grands patrons, dirigeants d’organisations internationales et personnalités de la société civile, sont attendus dans les Alpes suisses. Cette année, le Forum met à l'honneur l'Ukraine. Au cœur des préoccupations, l'impact direct de la guerre sur l'économie et notamment la flambée des prix alimentaires.