"Vers la bataille" d'Aurélien Vernhes-Lermusiaux : à la recherche d'une guerre introuvable

France 24 • 26/05/2021 à 15:47

Dans ce nouveau numéro de "A l'Affiche" 100% ciné, Laure Manent et Thomas Baurez reçoivent Aurélien Vernhes-Lermusiaux. Dans son dernier film "Vers la bataille", on suit les pérégrinations de Louis, photographe parisien venu immortaliser la guerre menée par l'armée française entre 1861 et 1867 au Mexique. Pendant cette "expédition au Mexique", épisode méconnu en France, Paris a tenté d'imposer sur place un régime favorable à ses intérêts.