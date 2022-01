information fournie par France 24 • 04/01/2022 à 14:04

Les initiatives vertes fleurissent dans la restauration. Comme Ventrus, le restaurant nomade et zéro empreinte, capable de se poser partout où la vue est belle. Il soutient l'agriculture locale et responsable et s'est implanté pour la première fois dans le parc de la Villette, à Paris. Rencontre avec Guillaume Chupeau, le fondateur, et Juliette Brunet, la cheffe de ce restaurant pas comme les autres.