information fournie par France 24 • 06/10/2023 à 16:46

Le parquet de Caracas a émis un mandat d'arrêt contre le chef de l'opposition Juan Guaido et va demander la notice rouge par Interpol sur la base d'enquêtes menées par un tribunal des Etats-Unis et divulguées par la presse. Exilé aux Etats-Unis, Juan Guaido est notamment accusé de trahison, d'usurpation de fonctions, de blanchiment d'argent et d'association en vue de commettre un crime.