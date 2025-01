Vendée Globe : Justine Mettraux, femme la plus rapide de l'histoire de la course

information fournie par France 24 • 28/01/2025 à 23:40

À 38 ans, la Suissesse Justine Mettraux est devenue samedi la femme la plus rapide de l'histoire dans le Vendée Globe, se classant huitième. "Et j'ai l'impression de pouvoir continuer de progresser", a prévenu la navigatrice, aussi talentueuse que réservée. La skippeuse Teamwork - Team Snef est arrivée aux Sables-d'Olonne à 13h38 (GMT+1) après 76 jours, 1 heure et 36 minutes en mer, succédant à la Française Clarisse Crémer (87 jours, 2 heures, 24 minutes en 2020/2021). Née à Genève, Justine a tiré ses premiers bords sur un bateau familial sur le Lac Léman, a terminé plus de dix jours après le vainqueur Charlie Dalin, mais elle a impressionné toute la flotte par sa ténacité exemplaire. Elle était notre invitée sur France 24.