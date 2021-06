France 24 • 25/06/2021 à 10:52

À la Une de la presse ce vendredi 25 juin, la menace du variant Delta du Covid-19, inquiète de plus en plus, en raison de contaminations qui repartent à la hausse. Y aura-t-il une nouvelle vague? Aura-t-il un impact sur les vacances d'été? Autant de questions posées par la presse française et étrangère qui montrent que la pandémie est encore loin d'être terminée.