France 24 • 22/04/2021 à 12:29

Depuis quelques mois, les médecins des soins intensifs brésiliens voient de plus en plus de patients jeunes arriver dans leurs services. Un patient sur deux à moins de 40 ans. Le nouveau variant brésilien, dit P1, plus contagieux, semble prendre pour nouvelle cible, plus jeune, sans antécédent médicaux. Mais pourquoi ?