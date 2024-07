Valérie Hayer : "Orban porte des messages opposés à la position UE !"

information fournie par France 24 • 12/07/2024 à 17:38

Alors que les élections législatives françaises n’ont pas porté le Rassemblement national au pouvoir, elles n’ont pas non plus été remportées par le parti présidentiel, Renaissance. Un nouveau revers pour le parti d’Emmanuel Macron après les mauvais résultats électoraux des élections européennes, où le groupe Renew Europe est tombé de 103 à 77 élus. Il devient la cinquième force politique du Parlement européen, derrière un nouveau groupe d’extrême droite "les Patriotes pour l’Europe". La présidente du groupe Renew Europe au Parlement européen, Valérie Hayer, revient sur ces élections et l’avenir de son groupe au sein de l'hémicycle.