France 24 • 30/06/2021 à 08:08

A la Une de la presse, ce mercredi 30 juin, la vague de chaleur quasi sans précédent qui touche actuellement l'ouest des Etats-Unis et du Canada. La France en retard dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et la campagne de vaccination contre le Covid-19. Les quotidiens français inconsolables après la défaite des Bleus à l'Euro. Et la belle histoire d'une grande fan de base-ball.