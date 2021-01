France 24 • 08/01/2021 à 19:15

C'est en France que le vaccin contre la rage a été découvert. Et pourtant le pays de Pasteur reste l'un des plus réticents vis-à-vis de la vaccination. Aujourd'hui, près de six Français sur dix ne veulent pas se faire vacciner contre le coronavirus. Une défiance qui remonte en partie au 19e siècle.