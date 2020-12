Vaccin contre le Covid-19 : la solution miracle ?

France 24 • 02/12/2020 à 20:11

Une arrivée imminente des premiers vaccins contre le Covid-19. L'alliance Pfizer-Biontech et la société de biotechnologie Moderna ont déposé des demandes d'homologation aux États-Unis et en Europe. Pfizer a déjà obtenu ce mercredi l'autorisation du Royaume-Uni. Dans le reste du monde, les États dévoilent les uns après les autres leurs stratégies vaccinales, suscitant parfois le scepticisme voire même la peur des citoyens, réticents à se voir administrer des vaccins sur lesquels on a peu voire pas de recul. L'arrivée imminente d'un vaccin est-elle la solution miracle face au Covid ?