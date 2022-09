Une page se tourne au Royaume-Uni avec le décès d'Elizabeth II

information fournie par France 24 • 09/09/2022 à 18:13

La reine d'Angleterre est morte, jeudi 8 septembre, à l'âge de 96 ans, dans sa résidence de Balmoral en Écosse. Monarque de quinze nations et cheffe du Commonwealth, Elizabeth II a régné pendant sept décennies. Les drapeaux sont en berne dans le monde entier et les hommages affluent. Hervé Amoric est correspondant de France 24 à Londres, et analyse la situation depuis le palais de Buckingham, 24 heures après la disparition d'Elizabeth II.