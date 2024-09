information fournie par France 24 • 12/09/2024 à 19:47

Depuis 2006, la maladie du museau blanc a décimé des colonies de chauves-souris dans le nord-est des Etats-Unis. Conséquence: la consommation de pesticide dans les champs des zones touchées a augmenté de 31%, puisque les insectes se sont mis à pulluler. Un économiste américain a comparé les données de santé des régions touchées et il a trouvé une surmortalité infantile. 1300 décès d'enfants de moins d'un an entre 2006 et 2017.