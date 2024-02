information fournie par France 24 • 29/02/2024 à 22:00

Une fois de plus, notre chaîne a été victime d'une fausse information. Une des chroniques "Info ou Intox" a été tronquée et utilisée pour servir de preuve à des allégations contre le président ukrainien Volodymr Zelensky, accusé de détourner l'aide financière occidentale. Si l'émission d'origine existe bel et bien, elle explique au contraire, preuves à l'appui, pourquoi ces rumeurs sont infondées.