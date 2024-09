"Une cérémonie rebelle, chic et cool" : les coulisses de l'ouverture des Jeux paralympiques

information fournie par France 24 • 03/09/2024 à 17:34

Elle a été vue par plus de dix millions de téléspectateurs en France. Quatre heures de musique, de danse, de performances, pour célébrer le sport pour tous. Nous vous proposons un numéro spécial de “A l’Affiche” consacré à la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques de Paris. Louise Dupont reçoit deux invités : Maud Le Pladec, directrice de la danse des cérémonies de ces Jeux de Paris 2024, et l'artiste Lucky Love, qui a livré l'une des performances les plus remarquées de ce spectacle grandiose, placé sous le signe du vivre-ensemble et de l'inclusivité.