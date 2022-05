Un vent syndical souffle sur Amazon

information fournie par France 24 • 02/05/2022 à 10:29

Après une première victoire pour les partisans de la création de syndicats chez Amazon, les salariés d'autres entrepôts ont voté ces derniers jours. Les résultats sont attendus dans les prochaines heures et un nouveau "oui" représenterait un très gros revers pour la direction qui a dépensé des millions de dollars pour tenter de convaincre les salariés de voter "non". Le monde politique suit cette évolution de près, Joe Biden voulant être le président le plus pro-syndicat de l'histoire.