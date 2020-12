Un risque de crise sociale aux Etats-Unis en janvier ?

Ecorama • 16/12/2020 à 14:00

Il ne reste plus beaucoup de temps pour que Républicains et Démocrates s'accordent sur un nouveau plan de relance aux Etats-Unis. Selon Pierre Sabatier, président de PrimeView, il y a urgence, sinon on risque bien d'assister à une crise sociale sans précédent en janvier. Ecorama du 16 décembre 2020, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com