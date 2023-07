Un coup d'Etat au Niger justifié par la "détérioration de la situation sécuritaire" selon le général Tchiani

information fournie par France 24 • 28/07/2023 à 14:28

Dans son allocution, l'officier qui dirigeait depuis 12 ans la garde présidentielle et que le président Bazoum avait semble-t-il l'intention d'écarter, a justifié une nouvelle fois son coup de force par la "détérioration de la situation sécuritaire" dans le pays. Il a aussi critiqué le manque de coopération des autorités déchues avec les juntes au pouvoir au Mali et au Burkina Faso voisins, les trois pays formant l'épicentre de l'insurrection djihadiste dans la région du Sahel. Cyril Payen, Grand reporter pour FRANCE, nous en dit plus sur l'époque où l'armée française est arrivée au Niger, et comment elle avait été accueillie.