Ukraine: Zelensky dans le port de Tchornomorsk pour superviser un premier chargement de céréales

information fournie par France 24 • 29/07/2022 à 17:55

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est rendu dans le port de Tchornomorsk, sur la mer Noire, pour superviser un premier chargement de céréales sur un navire turc. "Nous sommes pleinement préparés. Nous avons envoyé tous les signaux à nos partenaires, l'ONU et la Turquie, et nos militaires garantissent la situation sécuritaire", a déclaré M. Zelensky. Selon lui, Kiev n'attend qu'un "signal" de la part d'Ankara et de l'ONU pour "commencer". Les précisions de notre correspondant Gulliver Cragg.