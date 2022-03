information fournie par France 24 • 16/03/2022 à 09:14

La journaliste Marina Ovsiannikova brave la censure en dénonçant la guerre en Ukraine en plein JT du soir en Russie. Jusqu'où s'étend la propagande du Kremlin ? Jusqu'en Afrique, où l'on n'hésite pas à remettre en cause la lecture occidentale du conflit ? On va plus loin avec Marie-Roger Biloa et Virginie Herz.