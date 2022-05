information fournie par France 24 • 06/05/2022 à 15:43

La guerre fait rage depuis plus de 70 jours en Ukraine, et les bénévoles se mobilisent à travers tout le pays pour venir en aide aux civils, mais aussi aux combattants, comme à Mykolaïv, où se sont rendus nos envoyés spéciaux Tarek Kai et Luke Shrago.