information fournie par France 24 • 26/01/2022 à 20:07

Alors que la tension monte entre la Russie et l'Otan à propos d'une invasion éventuelle de l'Ukraine, des représentants russes, allemands et français se réunissent en "format Normandie" à Paris, une première depuis plus de 6 mois, alors que la Russie multiplie les manœuvres militaires à la frontière de l'Ukraine.

Jusqu'où ira l'escalade? Quels sont les intérêts de chacun ? Relancer ce format Normandie est-il un premier palier vers une désescalade ?