information fournie par France 24 • 08/09/2022 à 11:02

A 25 km du front, dans la ville industrielle de Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, des hommes et des femmes récoltent du bois à l'approche de la saison froide. L'hiver sera rude, il n'y a plus de gaz et les combats se prolongent. Les habitants s'organisent pour affronter cette nouvelle épreuve.