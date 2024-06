UE - Afrique : la course vers les minerais critiques est relancée

information fournie par France 24 • 28/06/2024 à 19:29

Cuivre, cobalt, lithium... La demande de minéraux essentiels pour la transition énergétique et la fabrication de batteries électriques est en passe d'exploser. Pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, l'Europe entend sécuriser ses approvisionnements, tout en développant un modèle minier plus propre et plus respectueux des droits sociaux. Est-ce compatible ? Comment créer des filières moins polluantes ? De son côté, l'Afrique, riche en minerais critiques, espère tirer son épingle du jeu. Cette année, les annonces d'investissements se sont multipliées. Quelles opportunités pour le continent et ses habitants ? Et quels risques ?