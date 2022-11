Twitter : "on peut couper Twitter, oui"

information fournie par France 24 • 24/11/2022 à 15:40

Le commissaire européen à la justice, Didier Reynders est attendu ce jeudi aux sièges européens de Twitter et Facebook à Dublin, pour échanger avec les responsables. En cause, des licenciements en série qui risquent de nuire à la modération des contenus. Doit-on s’en inquiéter ? Selon Etienne Drouard, avocat, spécialiste en cybersécurité et ex-membre de la CNIL, invité de France 24, "Twitter avait construit l’une des meilleures équipes de modération parmi celles de tous les réseaux sociaux […], cette époque a disparu". Analyse.