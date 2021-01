Tunisie, la révolution inachevée

France 24 • 14/01/2021 à 19:08

C'était il y a pile 10 ans, la Tunisie apprenait que son dictateur avait quitté le pays... C'est la fin de 23 ans de silence et d'oppression. Une victoire pour celles et ceux qui pendant 1 mois sont descendus dans les rues, réclamant le départ de Ben Ali. Nos invitées sont Tunisiennes, issues de la société civile et , ont toutes vécu cette révolution. Mais chacune porte un regard différent sur ces évènements qui ont changé le cours du pays, mais aussi de la région.