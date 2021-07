information fournie par France 24 • 28/07/2021 à 18:31

La #Tunisie toujours dans l'attente. Le président Kaïs Saïed n'a toujours pas présenté de feuille de route alors que Paris appelle à la nomination rapide d'un Premier ministre et à la constitution d'un gouvernement. Dans le même temps, une enquête a été ouverte par la justice tunisienne visant le parti Ennahdha et ses alliés pour une affaire de financements étrangers de leur campagne électorale en 2019. Karina Chabour nous en dit plus depuis Tunis.