Tunisie : la dissolution du Conseil de la Magistrature traduit un malaise politique global

information fournie par France 24 • 10/02/2022 à 15:35

Après avoir suspendu le Parlement élu et limogé le gouvernement en juillet, le président tunisien Saied a dissous le Conseil Supérieur de la Magistrature, une instance indépendante créée en 2016 pour nommer les juges, qu'il accuse de "partialité" et d'être sous l'influence du parti islamo-conservateur Ennahdha. Les magistrats sont en grève depuis 2 jours pour protester, et cela traduit un malaise politique bien plus profond, comme l'expliquait Lamine Benghazi, responsable des programmes chez Avocats sans frontière à France 24.