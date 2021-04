Transition énergétique : les ambitions du Québec

France 24 • 14/04/2021 à 15:20

Au Canada, les ambitions écologiques et la lutte contre le changement climatique passent par l'électrique et en la matière, c'est au Québec que le virage s'opère. Grâce à un immense réseau de barrages, 99% de l'électricité produite est verte. En Amérique, le Québec arrive premier en matière de décarbonation et son industrie capitalise sur ses avantages, au point d'héberger des fleurons méconnus de la transition énergétique à l'échelle mondiale. Reste un défi de taille: changer les habitudes de ses habitants -- car les Québécois sont aussi les citoyens les plus énergivores au monde.